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  • 27.01.2019
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diken üstünde! "Kapımı bile kimseye açmıyorum"

İki yıl önce takıntılı hayranı evine girmeye çalışırken yakalanınca şok geçiren , diken üstünde! Popçu, ‘Kapımı bile kimseye açmıyorum’ itirafı yaptı.

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