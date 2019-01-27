İki yıl önce takıntılı hayranı evine girmeye çalışırken yakalanınca şok geçiren Hadise, diken üstünde! Popçu, ‘Kapımı bile kimseye açmıyorum’ itirafı yaptı. Hadise'nin hayatı 2017'de İstinye'deki evine girmeye çalışan takıntılı hayranı yüzünden kabusa döndü. Önceki akşam Yeniköy'de soruları yanıtlayan popçu, 5 ay hapis cezasına çarptırılan sapık hayranı için şunları söyledi: 'Hayranlık başka bir şey. Beni seveni ben de seviyorum. Çok korktum ve o günden beri farklı bir insan oldum. Artık kapımı hiç kimseye açmıyorum. Korkunç bir olay.' Olay sonrası evini değiştirmek için düğmeye basan popçu, Bebek'e taşınacak. DOĞAN SAVAŞ
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