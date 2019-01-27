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  • 27.01.2019
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,'le ilgili sorulara sessiz kaldı!

Güven sorunu
Geçtiğimiz gün sosyetik işadamı 'le objektife yakalanan Ece Sükan, önceki akşam Harbiye'deydi. Stil danışmanının yanında bu kez Güven yoktu.



Sükan, yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Uğur Güven'le ilgili sorulara sessiz kaldı. Ünlü oyuncu, hızla gazetecilerin yanından ayrılıp bir taksiye atladı.

DOĞAN SAVAŞ

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