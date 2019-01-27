Geçtiğimiz gün sosyetik işadamı Uğur Güven'le objektife yakalanan Ece Sükan, önceki akşam Harbiye'deydi. Stil danışmanının yanında bu kez Güven yoktu.
Sükan, yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Uğur Güven'le ilgili sorulara sessiz kaldı. Ünlü oyuncu, hızla gazetecilerin yanından ayrılıp bir taksiye atladı.
DOĞAN SAVAŞ
Sükan, yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Uğur Güven'le ilgili sorulara sessiz kaldı. Ünlü oyuncu, hızla gazetecilerin yanından ayrılıp bir taksiye atladı.
DOĞAN SAVAŞ
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