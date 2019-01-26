Zirvenin adı Bir Zamanlar Çukurova

Kısa bir aranın ardından yeniden izleyicisiyle buluşan atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', geleneğini bozmadı. Her bölümüyle milyonları atv'ye kilitleyen dizi; önceki akşam ekrana gelen bölümüyle yine Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %12,65 izlenme oranı ve %27,11 izlenme payı, AB'de %9,57 izlenme oranı ve %22,32 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,74 izlenme oranı ve %22,79 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin bölüm etiketi #UnutamamSeni de sosyal medya zirvesindeydi.
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %12,65 izlenme oranı ve %27,11 izlenme payı, AB'de %9,57 izlenme oranı ve %22,32 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,74 izlenme oranı ve %22,79 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin bölüm etiketi #UnutamamSeni de sosyal medya zirvesindeydi.
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