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  • 26.01.2019
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Zirvenin adı Bir Zamanlar Çukurova

Yıllar öncesine giden Haminne, Hünkar’a herkesin içinde ‘Seni Fekeli’ye vermem’ deyince aşkı da açıklamış oldu.

Zirvenin adı Bir Zamanlar Çukurova
Kısa bir aranın ardından yeniden izleyicisiyle buluşan atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', geleneğini bozmadı. Her bölümüyle milyonları atv'ye kilitleyen dizi; önceki akşam ekrana gelen bölümüyle yine Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %12,65 izlenme oranı ve %27,11 izlenme payı, 'de %9,57 izlenme oranı ve %22,32 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,74 izlenme oranı ve %22,79 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin bölüm etiketi #UnutamamSeni de sosyal medya zirvesindeydi.


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