Güzel reklamcı Şirin Ediger, önceki gece yaklaşık bir yıldan beri beraber olduğu sevgilisi Bahadır Gürceer ile Harbiye'deki bir mekan çıkışı görüntülendi.
Sabahın geç saatlerinde mekandan çıkan ikili, el eleydi. Soruları yanıtsız bırakan ikiliden Şirin Ediger'in her zamanki gibi şık giyim tarzı da dikkat çekiciydi.
Doğan SAVAŞ
Sabahın geç saatlerinde mekandan çıkan ikili, el eleydi. Soruları yanıtsız bırakan ikiliden Şirin Ediger'in her zamanki gibi şık giyim tarzı da dikkat çekiciydi.
Doğan SAVAŞ
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