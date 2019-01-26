Sen Anlat Karadeniz'in fenomen aşkı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' aşkı, giyim sektörüne de yansıdı. Dizideki 'Asiye' ve 'Mustafa' karakterlerinin birbirlerine hitap şekli, tişörtlere ilham verdi.
Dizinin hayranları, üzerlerinde "Neey Mustafam" ve "Oyy Asiyem" yazılı tişörtler giymeye başladı. Bu trend, kısa sürede hızla da yayılıyor.
Asiye ve Mustafa'nın dizideki aşkları fenomen oldu.
Dizinin hayranları, üzerlerinde "Neey Mustafam" ve "Oyy Asiyem" yazılı tişörtler giymeye başladı. Bu trend, kısa sürede hızla da yayılıyor.
Asiye ve Mustafa'nın dizideki aşkları fenomen oldu.
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