Son dönemde sosyal medyada deyim yerindeyse Gökçen Arıkan fırtınası esiyordu. Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel hayatına fitness eğitmenliği ile başlayan Gökçen Arıkan, Puma'nın dikkatini çekti. Ünlü Alman spor markası Gökçen Arıkan'la anlaştı. Ancak Amerikan spor devi Nike da, Gökçen Arıkan'la anlaşmak için adımlar attı. İki dev Gökçen Arıkan'la yürümek için adeta savaşta. İki çocuk annesi olmasına rağmen aktif bir sporculuk hayatı olan Gökçen Arıkan, "Genelde akşam 10'da yatıyorum ve sabah 5:30'da uyanıyorum. Kahvaltımı yapmadan dışarıya adım atmıyorum. Sabah ilk dersim 6:30 ya da 7:00'de başlıyor. Ben evden çıkarken çocuklarım uyuyor. Çocuklarımızın okul dönemleri sabah saatlerinde eşim ilgileniyor. Planlı 24 saat, hayatınızı kolaylaştırıyor" dedi.
Gökçen Arıkan'ın Instagram'da 170 bin takipçisi var.
Gökçen Arıkan'ın Instagram'da 170 bin takipçisi var.
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