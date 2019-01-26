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  • 26.01.2019
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okyanusa daldı

Okyanusa daldı
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta çok önemli projelere imza atan başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, hayalini de gerçekleştirdi. "Okyanus sularına kendimi bırakmak istiyorum" diyen Tilki, dün Pasifik Okyanusu'na daldı. Kıyafetleriyle okyanusa atlayan Tilki, fotoğrafını da 'da paylaştı.

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