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  • 25.01.2019
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ve 'den alkışlık hareket! Volkan Demirel- Zeynep Sever Demirelçifti köy okullarına bağış yaptı

Fenerli kaleci ile zarif eşi ’den alkışlık hareket… Her ay Anadolu’daki bir köy okuluna bağış yapan ünlü çift, bu kez de ’teki Ortaokulu’ndaki miniklere yardım eli uzattı.



Yardımseverliği ile bilinen Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ile güzel eşi Zeynep Sever Demirel, yine farkını konuşturdu. Sokak hayvanlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de her fırsatta yardım eli uzatan çift, her ay Anadolu'daki köy okullarına yüklü miktarda bağış yaptı.

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