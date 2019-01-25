



Yardımseverliği ile bilinen Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ile güzel eşi Zeynep Sever Demirel, yine farkını konuşturdu. Sokak hayvanlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de her fırsatta yardım eli uzatan çift, her ay Anadolu'daki köy okullarına yüklü miktarda bağış yaptı.