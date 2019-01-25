Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu çift Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Dizi ve film setlerinden uzak kalan ünlü çiftin sık sık soluğu Ege'de alması ikilinin Marmaris'e gittiğini düşündürmüştü. Ancak Kobal ile İmirzalıoğlu'nun rotalarını Ege'nin kuzeyine çevirdiği öğrenildi.
- Saklambaç
- 25.01.2019
- Gazete
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, Kaz Dağları'na kaçtı
Kenan İmirzalıoğlu ile kendi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal, İstanbul’dan Kuzey Ege’ye kaçtı. Herkes ikilinin yeni adresinin neresi olduğunu merak etti. Çiftin 1 milyon 250 bin liraya Kaz Dağları’ndan taş ev satın aldığı ortaya çıktı.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu çift Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Dizi ve film setlerinden uzak kalan ünlü çiftin sık sık soluğu Ege'de alması ikilinin Marmaris'e gittiğini düşündürmüştü. Ancak Kobal ile İmirzalıoğlu'nun rotalarını Ege'nin kuzeyine çevirdiği öğrenildi.
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