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  • 25.01.2019
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ve eşi , 'na kaçtı

ile kendi gibi oyuncu eşi , ’dan ’ye kaçtı. Herkes ikilinin yeni adresinin neresi olduğunu merak etti. Çiftin 1 milyon 250 bin liraya ’ndan satın aldığı ortaya çıktı.



Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu çift Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Dizi ve film setlerinden uzak kalan ünlü çiftin sık sık soluğu Ege'de alması ikilinin Marmaris'e gittiğini düşündürmüştü. Ancak Kobal ile İmirzalıoğlu'nun rotalarını Ege'nin kuzeyine çevirdiği öğrenildi.

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