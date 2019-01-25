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  • 25.01.2019
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'in form sırrı hurma

Form sırrı hurma
Gülben Ergen, konser maratonu öncesi detoksa girdi. Düzenli yürüyüş yapan 46 yaşındaki 3 çocuk annesi şarkıcı, haftada bir gün de sadece hurma ve su tüketip vücudunun yenilenmesine yardımcı oldu.

Yeni görüntüsüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Ergen; 26 Ocak'ta Kıbrıs'ta, 14 Şubat'ta Kayseri'de ve 16 Şubat'ta ise 'te sahne alacak.

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