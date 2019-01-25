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  • 25.01.2019
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’de hazine buldu

Abd’de hazine buldu
Doğum için geçtiğimiz ay eşi DJ Barış Kenan Öztürk'le ABD'ye giden oyuncu Eylül Öztürk'ün canı Türk lezzetleri çekti. Öztürk, bunun üzerine soluğu bir Türk bakkalda aldı.

Rize çayı, çekirdek, bulgur ve bal alan Öztürk, kollarına doldurduğu ürünlerle de eşine böyle poz verdi. Oyuncunun bu karesi de "Eylül, ABD'de hazine bulmuş" esprisi yaptırdı.

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