Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.01.2019
  • Gazete

gazetecileri görünce panikledi! Ece Sükan, sevgilisi ’le yakayı ele verdi

Önceki akşam sosyetik işadamı ’le Harbiye’deki bir mekana giden , gazetecileri görünce panikledi. Yakayı ele veren aşıklar, sağa sola kaçıştı. Güzel stil danışmanı ve oyuncu ise eliyle yüzünü gizledi.



Ece Sükan, özel hayatındaki suskunluğunu önceki akşam sürpriz bir isimle bozdu. Güzel stil danışmanı ve oyuncu, önceki akşam bir dönem popçu Hadise ile aşk yaşayan ünlü işadamı Uğur Güven'le Harbiye'deki Klein adlı mekana girerken objektife yakalandı.

FLAŞLARA ŞAŞTI KALDI
Bir anda patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşıran Sükan, hemen eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı. 42 yaşındaki stil danışmanı, Güven'le aynı karede yer almamak için koşar adım kaçmaya başladı. Ancak Sükan'ın çabası sonuç vermedi. Sürpriz aşıklar, soruları yanıtsız bıraktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEce Sükan gazetecileri görünce panikledi! Ece Sükan, sevgilisi Uğur Güven’le yakayı ele verdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri