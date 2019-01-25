Ece Sükan, özel hayatındaki suskunluğunu önceki akşam sürpriz bir isimle bozdu. Güzel stil danışmanı ve oyuncu, önceki akşam bir dönem popçu Hadise ile aşk yaşayan ünlü işadamı Uğur Güven'le Harbiye'deki Klein adlı mekana girerken objektife yakalandı.
FLAŞLARA ŞAŞTI KALDI
Bir anda patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşıran Sükan, hemen eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı. 42 yaşındaki stil danışmanı, Güven'le aynı karede yer almamak için koşar adım kaçmaya başladı. Ancak Sükan'ın çabası sonuç vermedi. Sürpriz aşıklar, soruları yanıtsız bıraktı.
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