özel hayatındaki suskunluğunu önceki akşam sürpriz bir isimle bozdu. Güzel stil danışmanı ve oyuncu, önceki akşam bir dönemile aşk yaşayanadlı mekana girerken objektife yakalandı.Bir anda patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşıran Sükan, hemen eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı.stil danışmanı, Güven'le aynı karede yer almamak içinbaşladı. Ancak Sükan'ın çabası sonuç vermedi. Sürpriz aşıklar, soruları yanıtsız bıraktı.