Geçen ay kalp ritmi bozulan 5 aylık kızları Mihran Ela iyileşince rahatlayan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, önceki akşam Akmerkez'deydi. Saçlarını kestiren güzel oyuncu, eleştirilere şu açıklamayı yaptı:
"Saçlarım çok dökülüyordu. Çocuk olunca saçlarıma bakmak da lükstü. Ben de kestirdim. Onun için kilo almışım, saçımı kestirmişim hiç önemi yok. Bunlar dünyevi şeyler. Kızıma canım feda."
"Saçlarım çok dökülüyordu. Çocuk olunca saçlarıma bakmak da lükstü. Ben de kestirdim. Onun için kilo almışım, saçımı kestirmişim hiç önemi yok. Bunlar dünyevi şeyler. Kızıma canım feda."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.