Geçen ay kalp ritmi bozulan 5 aylık kızları Mihran Ela iyileşince rahatlayan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, önceki akşam Akmerkez'deydi. Saçlarını kestiren güzel oyuncu, eleştirilere şu açıklamayı yaptı:



"Saçlarım çok dökülüyordu. Çocuk olunca saçlarıma bakmak da lükstü. Ben de kestirdim. Onun için kilo almışım, saçımı kestirmişim hiç önemi yok. Bunlar dünyevi şeyler. Kızıma canım feda."