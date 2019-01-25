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  • 25.01.2019
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: Saçım değil canım feda

Saçım değil canım feda
Geçen ay kalp ritmi bozulan 5 aylık kızları Mihran Ela iyileşince rahatlayan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, önceki akşam Akmerkez'deydi. Saçlarını kestiren güzel oyuncu, eleştirilere şu açıklamayı yaptı:

"Saçlarım çok dökülüyordu. Çocuk olunca saçlarıma bakmak da lükstü. Ben de kestirdim. Onun için kilo almışım, saçımı kestirmişim hiç önemi yok. Bunlar dünyevi şeyler. Kızıma canım feda."

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