Çağla Şıkel podyumlardan ticarete atıldı

Başarılı manken, Çağla Şıkel de diğer ünlüler gibi ticarete atıldı. "Pelin'in Ayakkabıları"nın başarılı tasarımcısı Pelin Özfırıncı ile anlaştı. ÇAĞLA X PELİN markasını yarattı.
- Saklambaç
- 25.01.2019
- Gazete
Başarılı manken, Çağla Şıkel de diğer ünlüler gibi ticarete atıldı. "Pelin'in Ayakkabıları"nın başarılı tasarımcısı Pelin Özfırıncı ile anlaştı. ÇAĞLA X PELİN markasını yarattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.