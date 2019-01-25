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  • 25.01.2019
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Çağla Şıkel podyumlardan ticarete atıldı

Çağla Şıkel podyumlardan ticarete atıldı. 16 parçalık kovboy çizme ve bot koleksiyonunu tanıttı. Ürünlerini 500 liradan satışa çıkardı.



Başarılı manken, Çağla Şıkel de diğer ünlüler gibi ticarete atıldı. "Pelin'in Ayakkabıları"nın başarılı tasarımcısı Pelin Özfırıncı ile anlaştı. ÇAĞLA X PELİN markasını yarattı.

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