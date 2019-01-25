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  • 25.01.2019
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’le birlikte olduğu konuşulan , aşka açık kapı bıraktı!

’le birlikte olduğu konuşulan , önceki akşam rol aldığı ‘’ filminin galasında “Şu an için öyle bir şey yok” diyerek aşka açık kapı bıraktı.



Adı ünlü komedyen Ata Demirer ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Aslı Turanlı, suskunluğunu bozdu. 25 yaşındaki güzel oyuncu, önceki akşam yer aldığı ve başrolünü Aslı İnandık'ın üstlendiği 'Aslı Gibidir' filminin Kanyon AVM'deki galasında objektiflere yansıdı.

Güzelliği ve minisiyle bakışları üzerine toplayan Turanlı, kendisinden 21 yaş büyük komedyenle aşk yaşadığı haberleri hatırlatılınca kızardı. Utangaç tavırlar sergileyen genç kız, gazetecilerin "Ata Demirer'le aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna başta yanıt vermese de yoğun ısrarlar üzerine "Şu an için öyle bir şey yok diyerek" aşka açık kapı bıraktı.

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