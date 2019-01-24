Güzel sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam çocukları Kuzey ve Uzay ile Akmerkez'deydi. Şıkel, "Okullar tatil oldu. Haftasonu çocuklarla mini bir tatil planı yaptık" dedi. Ellerinde mısırla sinemaya girmeye hazırlanan minik Uzay'ın şaşkın ve sevimli hali ise objektife böyle yansıdı.
- Saklambaç
- 24.01.2019
- Gazete
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