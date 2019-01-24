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  • 24.01.2019
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aşk hayatında gaza bastı! Ata Demirer gönlünü Aslı Turanlı'ya kaptırdı



Komedyen Ata Demirer, son dönemde özel hayatında gaza bastı. 46 yaşındaki Demirer, iddiaya göre gönlünü kendinden 21 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı'ya kaptırdı.

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