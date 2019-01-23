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  • 23.01.2019
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, şimdi de gözünü ’ne dikti! İşadamı ve oğlu 'dan 'ya dev yatırım

Geçtiğimiz yıllarda ’da ada alan , şimdi de gözünü ’ne dikti. İtalyan basını, Selim ile oğlu ’ın göl çevresinden 17 bin dönüm arazi alacağını ve üzerine lüks bir otel yaptıracağı iddia etti.



Türk işadamı Selim Uyar, 2013 yılında İtalya'da yatırım yaptı. Uyar, Venedik Lagünü'ndeki en değerli gayrimenkullerden olan San Clemente Adası'na ve üzerindeki otele hayran kaldı. Parayı kıyıp adayı ve oteli 150 milyon euro'ya satın aldı. Bu ülkede daha çok büyümek isteyen Uyar Ailesi, şimdi de İtalya'nın kuzeyinde Lombardiya bölgesinde bulunan Como Gölü'nü markaja aldı.

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