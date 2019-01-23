



Türk işadamı Selim Uyar, 2013 yılında İtalya'da yatırım yaptı. Uyar, Venedik Lagünü'ndeki en değerli gayrimenkullerden olan San Clemente Adası'na ve üzerindeki otele hayran kaldı. Parayı kıyıp adayı ve oteli 150 milyon euro'ya satın aldı. Bu ülkede daha çok büyümek isteyen Uyar Ailesi, şimdi de İtalya'nın kuzeyinde Lombardiya bölgesinde bulunan Como Gölü'nü markaja aldı.