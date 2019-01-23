Şarkılar eğitim için

Sanat Müziği'nin başarılı ismi Gökhan Sezen, önceki akşam anlamlı bir konsere imza attı. Sezen, Acıbadem Lions Kulübü'nün öğrencilerin eğitimi yararına düzenlediği gecede ücretsiz sahne aldı. Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki konser sonrası, ünlü sanatçıya teşekkür plaketi takdim edildi.
- Saklambaç
- 23.01.2019
- Gazete
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