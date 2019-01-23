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  • 23.01.2019
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'tan jet yalanlama!

Jet hızıyla yalanladı
Bir ay önce gönlünü Alp Özcan'a kaptırdığı konuşulan Berrak Tüzünataç'tan jet yalanlama. Güzel oyuncu, dün dostu Özge Özpirinçci'nin Twitter'ından şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medya detoksundayım; Özge'miz bana hesabını açtı. Özel hayatımla ilgili bir hareket bekleniyor. Fakat aradığınız ilişkiye şu anda ulaşılamıyor. Haberlere itibar etmeyiniz. Zira gerçek değiller."



Tüzünataç'ın Meryem Uzerli'nin eski aşkı Özcan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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