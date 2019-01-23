ay önce gönlünükaptırdığı konuşulanjet yalanlama. Güzel oyuncu, dün dostuTwitter'ından şu açıklamayı yaptı:Özge'miz bana hesabını açtı. Özel hayatımla ilgili bir hareket bekleniyor.Haberlere itibar etmeyiniz. Zira gerçek değiller."Tüzünataç'ın Meryem Uzerli'nin eski aşkı Özcan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.