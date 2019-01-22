Vip müşteri

güzel kalbiyle yine alkış aldı. Popçu, geçtiğimiz günile sohbet ederkensokak köpeğinden hiç rahatsız olmadı.Kendisi de iki köpek sahibi olan şarkıcı, kucağına kurulan köpekle sohbete devam ederken Kaynarca da bu sevimli anı böyle fotoğrafladı.Şarkıcı, önceki gün de sevimli bir kediyle de pozunu "Sağ olsun, kırmadı" notuyla paylaştı.