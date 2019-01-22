Vip müşteri

Yalın, güzel kalbiyle yine alkış aldı. Popçu, geçtiğimiz gün Bebek'teki sosyetik bir mekanda Oktay Kaynarca ile sohbet ederken yanına oturan sokak köpeğinden hiç rahatsız olmadı.
Kendisi de iki köpek sahibi olan şarkıcı, kucağına kurulan köpekle sohbete devam ederken Kaynarca da bu sevimli anı böyle fotoğrafladı.
Şarkıcı, önceki gün de sevimli bir kediyle de pozunu "Sağ olsun, kırmadı" notuyla paylaştı.
Kendisi de iki köpek sahibi olan şarkıcı, kucağına kurulan köpekle sohbete devam ederken Kaynarca da bu sevimli anı böyle fotoğrafladı.
Şarkıcı, önceki gün de sevimli bir kediyle de pozunu "Sağ olsun, kırmadı" notuyla paylaştı.
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