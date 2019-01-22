Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 22.01.2019
  • Gazete

, kısa yoldan köşeyi dönmenin sırrını buldu! Merve Boluğur, reklamlarıyla cebini dolduruyor

Dizi setlerine ara veren , ekranda olmadığı süreçte reklamlarıyla cebini doldurmaya devam ediyor.



Merve Boluğur, kısa yoldan köşeyi dönmenin sırrını buldu. Rol aldığı diziler erken final yapınca ekrana küsen Boluğur, bir yıl önce ruj markasıyla ticarete atılmıştı. Bu işte de istediğini alamayan oyuncu, çareyi sosyal medya reklamlarında buldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMerve Boluğur, kısa yoldan köşeyi dönmenin sırrını buldu! Merve Boluğur, sosyal medya reklamlarıyla cebini dolduruyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri