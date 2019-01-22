Merve Boluğur, kısa yoldan köşeyi dönmenin sırrını buldu. Rol aldığı diziler erken final yapınca ekrana küsen Boluğur, bir yıl önce ruj markasıyla ticarete atılmıştı. Bu işte de istediğini alamayan oyuncu, çareyi sosyal medya reklamlarında buldu.
- Saklambaç
- 22.01.2019
- Gazete
Merve Boluğur, kısa yoldan köşeyi dönmenin sırrını buldu! Merve Boluğur, sosyal medya reklamlarıyla cebini dolduruyor
Dizi setlerine ara veren Merve Boluğur, ekranda olmadığı süreçte sosyal medya reklamlarıyla cebini doldurmaya devam ediyor.
Merve Boluğur, kısa yoldan köşeyi dönmenin sırrını buldu. Rol aldığı diziler erken final yapınca ekrana küsen Boluğur, bir yıl önce ruj markasıyla ticarete atılmıştı. Bu işte de istediğini alamayan oyuncu, çareyi sosyal medya reklamlarında buldu.
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