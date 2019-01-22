Şu sıralar eşi Mert Fırat'la Tayland'ın altını üstüne getiren İdil Fırat'ın keyfine diyecek yok… Önceki gün de bir tapınağı ziyaret eden sosyetik güzel, paylaştığı bu kareyle de Instagram'ı renklendirdi.
Şu sıralar eşi Mert Fırat'la Tayland'ın altını üstüne getiren İdil Fırat'ın keyfine diyecek yok… Önceki gün de bir tapınağı ziyaret eden sosyetik güzel, paylaştığı bu kareyle de Instagram'ı renklendirdi.
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