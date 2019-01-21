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  • 21.01.2019
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Küçük canavar
YENI albümü için ABD'de olan Aleyna Tilki, arkadaş çevresini genişletti. Kısa sürede pek çok kişiyle tanışan popçu, önceki gün Oleg Jones adlı arkadaşıyla eğlencedeydi.

Jones, ünlü popçuyla verdiği neşeli pozunu da "Bu küçük canavar, bana koşulsuz aşkı öğretiyor" notuyla paylaştı. Tilki de Jones'e "Kardeşim" diye karşılık verdi.



Kariyerini yurt dışına taşımak için kısa süre önce ABD'ye giden 18 yaşındaki şarkıcı, stüdyo çalışmalarını sürdürüyor.

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