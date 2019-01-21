Minik değil büyük anı

Sanat dünyasının Minik Serçe'si, geçtiğimiz hafta İstanbullu bir gelin adayına hayatının sürprizini yaşatmış. 20 kişilik arkadaş grubuyla kiraladıkları özel bir tekneyle Boğaz turu yapan gelin adayı ve arkadaşları Kanlıca sırtlarına gelince büyük bir sürprizle karşılaştı. Teknede Sezen Aksu şarkılarıyla eğlenen grup, kaptanın "Burası Sezen Aksu'nun evi" demesiyle coştu. Minik Serçe'nin evinin önünde 'Sezen Aksu' tezahuratları yapan grubu duyan ünlü sanatçı, hemen cama koşmuş. Gördüklerine şaşıran Minik Serçe, hemen evinin iskelesine inerek gelin adayı ve arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş. Anlayacağınız adı 'Minik Serçe', kalbi ise dev olan Sezen Aksu, yine farkını konuşturmuş.Nişantaşı'nın uğrak mekanı Must'ın yaratıcıları şimdi de Müştemilat Bar'ı açtı. Haftanın altı gecesi canlı müzik yapılan Müştemilat yeni trend olma yolunda ilerlerken, ortakları arasındabulunuyor. Her gittiğimde birçok ünlü ismi burada görüyorum. Forbiz Grup'un yeni markası Müştemilat'a rezervasyon yaptırmadan gitmeyin. Çünkü haftalar öncesinde tüm rezervasyonlar dolmuş oluyor. Benden söylemesi…sevmeyen yoktur herhalde. En çok dafilmlerinde izlediğimiz modifiyeli Amerikan arabalarıbenim gibi herkesin hayalini süslüyordur. Bizde degibibirçok ünlü isim bu arabalara sahip…liraya aldığınız eski model bir arabayıcivarında para harcayıp modifiye yaptırarakbinebiliyorsunuz. Bunun da son örneklerindenbiriUzun süreyaşayan oyuncu, 100 bin dolaraalmış. Orada kaldığısürelerde bu aracı kullananarası mekik dokuduğu için şimdilik araçKesin dönüş yaptığında isebu özel aracıgetirtecekmiş…Adını bir dönemile yaşadığıaşkla duyuranbirçok estetikoperasyon geçirdiği eskifotoğrafları yayınlanıncaortaya çıkmıştı. Daha25 yaşında olan Buse,şimdiye kadar burnu,yanakları, çenesi, gözleri,dudakları, dişleri, göğüslerive kalçaları olmak üzerebirçok estetik operasyongeçirmişti.şu sıralarise tutam tutam dökülensaçlarından şikayetçiymiş. Elimegeçen fotoğraflarda Narcı'nındökülen saçlarını görünce bende çok şaşırdım. Bu durumuçevresinden gizlemeye çalışanoyuncunun, birçok ünlüerkeğin de saçlarına yaptırdığısistemi yani saçprotezi ile güzel bir görünümekavuştuğunu öğrendim. Geçirdiğibakım sonrası eski görünümünekavuşanaydabir kez saçlarına tedaviuygulatıyormuş.