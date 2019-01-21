Minik değil büyük anı

Sanat dünyasının Minik Serçe'si, geçtiğimiz hafta İstanbullu bir gelin adayına hayatının sürprizini yaşatmış. 20 kişilik arkadaş grubuyla kiraladıkları özel bir tekneyle Boğaz turu yapan gelin adayı ve arkadaşları Kanlıca sırtlarına gelince büyük bir sürprizle karşılaştı. Teknede Sezen Aksu şarkılarıyla eğlenen grup, kaptanın "Burası Sezen Aksu'nun evi" demesiyle coştu. Minik Serçe'nin evinin önünde 'Sezen Aksu' tezahuratları yapan grubu duyan ünlü sanatçı, hemen cama koşmuş. Gördüklerine şaşıran Minik Serçe, hemen evinin iskelesine inerek gelin adayı ve arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş. Anlayacağınız adı 'Minik Serçe', kalbi ise dev olan Sezen Aksu, yine farkını konuşturmuş.
YENİ ADRES MÜŞTEMİLAT
Nişantaşı'nın uğrak mekanı Must'ın yaratıcıları şimdi de Müştemilat Bar'ı açtı. Haftanın altı gecesi canlı müzik yapılan Müştemilat yeni trend olma yolunda ilerlerken, ortakları arasında Ercan Gümüşkaya, Engin Öztürk ve Barış Arduç bulunuyor. Her gittiğimde birçok ünlü ismi burada görüyorum. Forbiz Grup'un yeni markası Müştemilat'a rezervasyon yaptırmadan gitmeyin. Çünkü haftalar öncesinde tüm rezervasyonlar dolmuş oluyor. Benden söylemesi…
KLASİK ÇAĞATAY
Klasik arabaları sevmeyen yoktur herhalde. En çok da "Hızlı ve Öfkeli'' filmlerinde izlediğimiz modifiyeli Amerikan arabaları benim gibi herkesin hayalini süslüyordur. Bizde de Kıvanç Tatlıtuğ, Cem Yılmaz, Şevket Çoruh, Kenan Doğulu ve Engin Altan Düzyatan gibi birçok ünlü isim bu arabalara sahip… 50-60 bin liraya aldığınız eski model bir arabayı 150 ile 200 bin lira civarında para harcayıp modifiye yaptırarak binebiliyorsunuz. Bunun da son örneklerinden biri Çağatay Ulusoy'muş. Uzun süre ABD'de yaşayan oyuncu, 100 bin dolara 1967 model Lesyus Ford Mustang almış. Orada kaldığı sürelerde bu aracı kullanan Ulusoy, Amerika- Türkiye arası mekik dokuduğu için şimdilik araç Los Angeles'taymış. Kesin dönüş yaptığında ise bu özel aracı İstanbul'a getirtecekmiş…
BUSE'YE NE OLDU?
Adını bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla duyuran Buse Narcı'nın, birçok estetik operasyon geçirdiği eski fotoğrafları yayınlanınca ortaya çıkmıştı. Daha 25 yaşında olan Buse, şimdiye kadar burnu, yanakları, çenesi, gözleri, dudakları, dişleri, göğüsleri ve kalçaları olmak üzere birçok estetik operasyon geçirmişti. Narcı, şu sıralar ise tutam tutam dökülen saçlarından şikayetçiymiş. Elime geçen fotoğraflarda Narcı'nın dökülen saçlarını görünce ben de çok şaşırdım. Bu durumu çevresinden gizlemeye çalışan oyuncunun, birçok ünlü erkeğin de saçlarına yaptırdığı Quantum sistemi yani saç protezi ile güzel bir görünüme kavuştuğunu öğrendim. Geçirdiği bakım sonrası eski görünümüne kavuşan Buse Narcı, ayda bir kez saçlarına tedavi uygulatıyormuş. Saçlarının bakımını yaptıran Narcı'nın nasıl bu hale geldiğini ben de çok merak ettim.
UFUK ÖZCAN
YENİ ADRES MÜŞTEMİLAT
Nişantaşı'nın uğrak mekanı Must'ın yaratıcıları şimdi de Müştemilat Bar'ı açtı. Haftanın altı gecesi canlı müzik yapılan Müştemilat yeni trend olma yolunda ilerlerken, ortakları arasında Ercan Gümüşkaya, Engin Öztürk ve Barış Arduç bulunuyor. Her gittiğimde birçok ünlü ismi burada görüyorum. Forbiz Grup'un yeni markası Müştemilat'a rezervasyon yaptırmadan gitmeyin. Çünkü haftalar öncesinde tüm rezervasyonlar dolmuş oluyor. Benden söylemesi…
KLASİK ÇAĞATAY
Klasik arabaları sevmeyen yoktur herhalde. En çok da "Hızlı ve Öfkeli'' filmlerinde izlediğimiz modifiyeli Amerikan arabaları benim gibi herkesin hayalini süslüyordur. Bizde de Kıvanç Tatlıtuğ, Cem Yılmaz, Şevket Çoruh, Kenan Doğulu ve Engin Altan Düzyatan gibi birçok ünlü isim bu arabalara sahip… 50-60 bin liraya aldığınız eski model bir arabayı 150 ile 200 bin lira civarında para harcayıp modifiye yaptırarak binebiliyorsunuz. Bunun da son örneklerinden biri Çağatay Ulusoy'muş. Uzun süre ABD'de yaşayan oyuncu, 100 bin dolara 1967 model Lesyus Ford Mustang almış. Orada kaldığı sürelerde bu aracı kullanan Ulusoy, Amerika- Türkiye arası mekik dokuduğu için şimdilik araç Los Angeles'taymış. Kesin dönüş yaptığında ise bu özel aracı İstanbul'a getirtecekmiş…
BUSE'YE NE OLDU?
Adını bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla duyuran Buse Narcı'nın, birçok estetik operasyon geçirdiği eski fotoğrafları yayınlanınca ortaya çıkmıştı. Daha 25 yaşında olan Buse, şimdiye kadar burnu, yanakları, çenesi, gözleri, dudakları, dişleri, göğüsleri ve kalçaları olmak üzere birçok estetik operasyon geçirmişti. Narcı, şu sıralar ise tutam tutam dökülen saçlarından şikayetçiymiş. Elime geçen fotoğraflarda Narcı'nın dökülen saçlarını görünce ben de çok şaşırdım. Bu durumu çevresinden gizlemeye çalışan oyuncunun, birçok ünlü erkeğin de saçlarına yaptırdığı Quantum sistemi yani saç protezi ile güzel bir görünüme kavuştuğunu öğrendim. Geçirdiği bakım sonrası eski görünümüne kavuşan Buse Narcı, ayda bir kez saçlarına tedavi uygulatıyormuş. Saçlarının bakımını yaptıran Narcı'nın nasıl bu hale geldiğini ben de çok merak ettim.
UFUK ÖZCAN
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