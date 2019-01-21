Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'den olan oğulları Hakan ve Volkan ile önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Kıvılcım Ural'la evliliğinden baba olmaya hazırlanan rockçı, oğluna karne hediyesi aldığını söyledi.
'DUMAN Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'den olan oğulları Hakan ve Volkan ile önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Kıvılcım Ural'la evliliğinden baba olmaya hazırlanan rockçı, oğluna karne hediyesi aldığını söyledi.
'DUMAN Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'den olan oğulları Hakan ve Volkan ile önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Kıvılcım Ural'la evliliğinden baba olmaya hazırlanan rockçı, oğluna karne hediyesi aldığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.