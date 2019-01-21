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'den karne hediyesi

Karne hediyesi
Duman Grubu'nun solisti , Seçkin Piriler'den olan oğulları Hakan ve Volkan ile önceki gün 's'deydi. Kıvılcım Ural'la evliliğinden baba olmaya hazırlanan rockçı, oğluna karne hediyesi aldığını söyledi.

'DUMAN Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'den olan oğulları Hakan ve Volkan ile önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Kıvılcım Ural'la evliliğinden baba olmaya hazırlanan rockçı, oğluna karne hediyesi aldığını söyledi.

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