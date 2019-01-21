Önceki akşam Nişantaşı'nda buluşan Hazal Filiz Küçükköse ile rol arkadaşı İsmail Ege Şaşmaz, ölümden döndü. Çıkışta aynı araçla Dolmabahçe'ye ilerleyen ikili, hayatlarının şokunu yaşadı.
Şaşmaz, kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince araç 100 metre kayıp kaldırıma çıktı. Yol, belediye ekipleri tarafından tuzlanırken oyuncu, '0' promil alkollü çıktı.
Şaşmaz, kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince araç 100 metre kayıp kaldırıma çıktı. Yol, belediye ekipleri tarafından tuzlanırken oyuncu, '0' promil alkollü çıktı.
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