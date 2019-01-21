Üç yaşındaki ikizleri Lal ve Mila'nın bakımıyla bizzat ilgilenen sosyetik Derin Mermerci ile televizyoncu eşi Cem Aydın, önceki günü kendilerine ayırdı. İstanbul'daki bir mekana eşiyle eğlenmeye giden 38 yaşındaki sosyetik güzel, gecede verdikleri pozu da "Suç ortağım" notuyla Instagram'da paylaştı. Çiftin bu karesi beğeni yağmuruna tutuldu.
İMRENDİREN MUTLULUK
Yaklaşık 5 buçuk yıldır evli olan ikilinin mutluluğu "Maşallah" dedirtti.
İMRENDİREN MUTLULUK
Yaklaşık 5 buçuk yıldır evli olan ikilinin mutluluğu "Maşallah" dedirtti.
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