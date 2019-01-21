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  • 21.01.2019
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Çiçero Başkentte

Çiçero Başkentte
Son günlerin en çok konuşulan filmlerinden ÇİÇERO'nun ekibi önceki gün Ankara'ya gitti. Tüm kadro Cinemaximum ANKAmall'da sevenleriyle bir araya gelip filmlerini izledi. Yönetmen Serdar Akar, İlyas Bazna'nın 1904'te Priştine'de başlayıp Ankara'ya uzanan konusu ile filmin aslında bir Ankara projesi olduğunu ve güzel bir iş ortaya çıkardıklarını söyledi. Erdal Beşikçioğlu da Ankaralılar'la bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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