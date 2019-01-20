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  • 20.01.2019
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'un 'ye dönmeden önce son durağı

Donduran seyahat
Geçtiğimiz haftadan beri sosyetik işadamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Amerika'nın altını üstüne getiren Özge Ulusoy'un 'ye dönmeden önceki son durağı New York oldu. Güzel model, soğuktan donmuş bir halde sevgilisinin objektifine böyle poz verip bu kareyi de Instagram hesabında paylaştı.

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