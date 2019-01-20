Namomi'ye nazar kaç yazar?

Türkiye sevgisiyle bilinen ve tatil için sık sık Bodrum'a gelen Naomi Campbell, kültürümüze iyice alıştı. İngiliz model, aksesuarlarında sık sık kullandığı nazar boncuğunu yine taktı.





Top modelin Instagram hesabında paylaştığı nazar boncuklu kolyesini taktığı fotoğrafına Türk takipçilerinden de "Naomi'ye nazar kaç yazar! 41 kere maşallah" yorumları yağdı.