Kasım 2018'de ünlü rockçı Kaan Tangöze ile evlenen ve bebeğini kucağına almak için geri sayan Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler defterini kapattı. Ural, önceki akşam Nişantaşı City's AVM çıkışı gazetecilerle sohbet etti.
Piriler'in "Doğumdan sonra ayrılacaklar" sözü hatırlatılan Ural, "Söylediyse bile bu konular hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek polemiğe girmedi.
Piriler'in "Doğumdan sonra ayrılacaklar" sözü hatırlatılan Ural, "Söylediyse bile bu konular hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek polemiğe girmedi.
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