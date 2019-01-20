Hülya Avşar, şimdilerde hiçbir projesi olmamasına rağmen gündem olmayı başarıyor. 55 yaşındaki Avşar Kızı, şimdi de Instagram'da yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.
Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar, önceki gün cesur bir paylaşıma imza attı. Derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle bir fotoğraf paylaşan Avşar, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.
Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar, önceki gün cesur bir paylaşıma imza attı. Derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle bir fotoğraf paylaşan Avşar, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.
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