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  • 20.01.2019
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'dan cesur poz!

Avşar’ın cesareti
Hülya Avşar, şimdilerde hiçbir projesi olmamasına rağmen gündem olmayı başarıyor. 55 yaşındaki Avşar Kızı, şimdi de 'da yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan , önceki gün cesur bir paylaşıma imza attı. Derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle bir fotoğraf paylaşan Avşar, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

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