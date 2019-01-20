Ahu’ya övgü yağmuru

, adlı tiyatro oyunu önceki akşam'de seyirciyle buluştu.'in hamileliği nedeniyle kadroya sonradan dahil olan, sahne öncesi şöyle konuştu:"Arkadaşlarım yeni biri geldi, nasıl olacak diye davranmadılar. Her seferinde ilk kez oynuyorlarmış gibi destek oldular." Oyuncuise "" dedi. Diğer oyuncular da Yağtu'ya övgüler dizdi.