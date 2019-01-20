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Ahu’ya övgü yağmuru

Ahu’ya övgü yağmuru
Closer, adlı tiyatro oyunu önceki akşam Profilo AVM'de seyirciyle buluştu. Pelin Akil'in hamileliği nedeniyle kadroya sonradan dahil olan Ahu Yağtu, sahne öncesi şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım yeni biri geldi, nasıl olacak diye davranmadılar. Her seferinde ilk kez oynuyorlarmış gibi destek oldular." Oyuncu Cansel Elçin ise "Ahu, karaktere çok yakıştı" dedi. Diğer oyuncular da Yağtu'ya övgüler dizdi.



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