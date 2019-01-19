Yeni Meryem

Geçen hafta ABD'deki ünlü plastik cerrah Dr. Simon Ourian'ın kapısını çalan Meryem Uzerli'nin cildi lazer tedavisiyle ışıldadı. 35 yaşındaki güzel oyuncu, yeni yüzüyle de önceki gün böyle poz verdi.
Geçen hafta ABD'deki ünlü plastik cerrah Dr. Simon Ourian'ın kapısını çalan Meryem Uzerli'nin cildi lazer tedavisiyle ışıldadı. 35 yaşındaki güzel oyuncu, yeni yüzüyle de önceki gün böyle poz verdi.
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