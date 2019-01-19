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  • 19.01.2019
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‘Şampiyon’ şahlandı

2 milyon barajını geçen Şampiyon filmi, Sömestr tatilinde de zirveye çıkmaya kararlı.

‘Şampiyon’ şahlandı
AY Yapım ve Med Yapım'ın yapımcılığında çekilen yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Şampiyon" filmi sinemalarda seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sömestr tatilinde tüm sinemalarda olan "Şampiyon" liderliğini devam ettirdi. "Şampiyon" 2 milyon barajını da geçti.

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