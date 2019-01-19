İlk kez TAKVİM'in ortaya çıkardığı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup aşkında sürpriz gelişme… Geçtiğimiz gün Sandal'ın yeni şarkısı 'Gel Bana'yı sosyal medyada paylaşıp aşkı itiraf eden sosyetik güzel, önceki gün de Instagram'da popçuyla takipleşmeye başladı.
- Saklambaç
- 19.01.2019
- Gazete
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup aşklarını sosyal medyada ilan etti! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup birbirlerinin fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, TAKVİM’in ortaya çıkardığı aşklarını dün sosyal medyada ilan etti. Geçen aydan beri gizli gizli görüşen ikili, önceki gün birbirlerini Instagram’da takibe alıp fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu.
İlk kez TAKVİM'in ortaya çıkardığı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup aşkında sürpriz gelişme… Geçtiğimiz gün Sandal'ın yeni şarkısı 'Gel Bana'yı sosyal medyada paylaşıp aşkı itiraf eden sosyetik güzel, önceki gün de Instagram'da popçuyla takipleşmeye başladı.
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