Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'e hayranlarından büyük sürpriz… Başarılı oyuncunun sevenleri Bürsin'in 2015'te 83 yaşında vefat eden dedesi Ali Günay Birced'in adını gökyüzünde yaşatmak için kolları sıvadı.
Oyuncunun hayranları merhum Birced adına yıldız satın alıp sertifikasını da Bürsin'e hediye etti. Bürsin, fanlarından aldığı bu anlamlı hediyeyle duygu seline kapıldı. Yakışıklı oyuncu, sevenlerine sosyal medyadan da teşekkür etti.
- Saklambaç
- 19.01.2019
- Gazete
Kerem Bürsin'e hayranlarından büyük sürpriz! Kerem Bürsin'e 'yıldızlı' hediye
Kerem Bürsin’e sevenlerinden anlamlı bir hediye geldi. Oyuncunun sevenleri 3 yıl önce ölen dedesinin adına satın aldıkları yıldızın sertifikasını Bürsin’e armağan etti.
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'e hayranlarından büyük sürpriz… Başarılı oyuncunun sevenleri Bürsin'in 2015'te 83 yaşında vefat eden dedesi Ali Günay Birced'in adını gökyüzünde yaşatmak için kolları sıvadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.