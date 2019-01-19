Kerem Bürsin'e hayranlarından büyük sürpriz! Kerem Bürsin'e 'yıldızlı' hediye

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'e hayranlarından büyük sürpriz… Başarılı oyuncunun sevenleri Bürsin'in 2015'te 83 yaşında vefat eden dedesi Ali Günay Birced'in adını gökyüzünde yaşatmak için kolları sıvadı.







Oyuncunun hayranları merhum Birced adına yıldız satın alıp sertifikasını da Bürsin'e hediye etti. Bürsin, fanlarından aldığı bu anlamlı hediyeyle duygu seline kapıldı. Yakışıklı oyuncu, sevenlerine sosyal medyadan da teşekkür etti.

