Ahmet Kural'dan kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olarak olay yaratan Sıla'nın vukuatları bitmiyor. 'Kadına şiddet' iddiasıyla gündemi meşgul eden popçu, önceki akşam ise ünlü yemek şefi Hazer Amani ile Beşiktaş'ta aracının içinde objektife yakalandı. Evli yemek şefinin kucağında uyuyakalan Sıla'nın aşırı alkol nedeniyle kafasını kaldırmaya bile hali yoktu.
- Saklambaç
- 18.01.2019
- Gazete
Yine Sıla yine skandal! Sıla, Hazer Amani ile görüntülendi
Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia edip ‘kadın hakları savunuculuğuna’ soyunan Sıla, önceki akşam yasak aşk skandalına imza attı! Evli şef Hazer Amani’yle baş başa yemek yedikten sonra araçta Amani’nin kucağında uyuyakalan Sıla, ‘Senin yaptığın da Amani’nin eşine şiddet’ diye topa tutuldu.
Ahmet Kural'dan kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olarak olay yaratan Sıla'nın vukuatları bitmiyor. 'Kadına şiddet' iddiasıyla gündemi meşgul eden popçu, önceki akşam ise ünlü yemek şefi Hazer Amani ile Beşiktaş'ta aracının içinde objektife yakalandı. Evli yemek şefinin kucağında uyuyakalan Sıla'nın aşırı alkol nedeniyle kafasını kaldırmaya bile hali yoktu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.