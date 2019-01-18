Ahmet Kural'dan kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olarak olay yaratan Sıla'nın vukuatları bitmiyor. 'Kadına şiddet' iddiasıyla gündemi meşgul eden popçu, önceki akşam ise ünlü yemek şefi Hazer Amani ile Beşiktaş'ta aracının içinde objektife yakalandı. Evli yemek şefinin kucağında uyuyakalan Sıla'nın aşırı alkol nedeniyle kafasını kaldırmaya bile hali yoktu.