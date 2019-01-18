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  • 18.01.2019
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Hera'dan itiraf gibi itirafı

Hera’nın şansı Ozan
Müzisyen Ozan Doğulu'nun 3 çocuğunun annesi Ece Yosmaoğlu'ndan boşanmasına neden olduğu konuşulan şarkıcı Hera'dan itiraf gibi açıklama…



Önceki gün Hakan Kanburoğlu'nun sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki popçu, "Ozan, en büyük şansım" dedi.

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