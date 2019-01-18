Müzisyen Ozan Doğulu'nun 3 çocuğunun annesi Ece Yosmaoğlu'ndan boşanmasına neden olduğu konuşulan şarkıcı Hera'dan itiraf gibi açıklama…
Önceki gün Hakan Kanburoğlu'nun sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki popçu, "Ozan, en büyük şansım" dedi.
Önceki gün Hakan Kanburoğlu'nun sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki popçu, "Ozan, en büyük şansım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.