Sosyetede Rihanna ile başlayan Dior marka çantaya isim yazdırma modasına Işıl Reçber de uydu. Sahibi olduğu kozmetik markasının yeni projeleri için önceki gün Paris'e giden Reçber, üzerinde adı ve soyadının yazılı olduğu 26 bin liralık çantasıyla böyle poz verdi. Reçber'in bu karesi binlerce beğeni aldı.
- Saklambaç
- 18.01.2019
- Gazete
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