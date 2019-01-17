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  • 17.01.2019
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ve 'dan yeni hamle geldi!

Yeni hamle
Mars Group'un bilet yanında zorla mısır satarak maliyeti yükseltip kendilerine düşen payı düşük tuttuğunu iddia eden Şahan Gökbakar ile Cem Yılmaz'dan yeni hamle geldi.



Kriz nedeniyle filmlerinin vizyon tarihini erteleyen ikili, bir diğer dağıtım şirketi UIP ile el sıkıştı. Gökbakar, 'Recep İvedik 6'yı 8 Şubat'ta, Yılmaz da 'Kara Komik Filmler'i 15 Mart'ta izleyiciyle buluşturacak.

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