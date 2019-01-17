bilet yanında zorla mısır satarak maliyeti yükseltip kendilerine düşen payı düşük tuttuğunu iddia edenyeni hamle geldi.nedeniyle filmlerinin vizyon tarihini erteleyen ikili, bir diğer dağıtım şirketiile el sıkıştı.8 Şubat'ta,da'Kara Komik Filmler'i 15 Mart'ta izleyiciyle buluşturacak.