Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu, iddiaya göre geçtiğimiz yıl Nişantaşı'nda açtığı gözlük mağazasını darboğaza girince kapattı. Sarıoğlu, aylık kirası 25 bin lira olan mağazanın masrafları artınca kepenk indirmek zorunda kaldı. Bu iddia gündemi sallarken Sarıoğlu'nun futbolu bıraktığı da ortaya çıktı. Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'nun da kısa süre önce sosyal medya hesabını kapatması dedikodu kazanını kaynattı.
- Saklambaç
- 17.01.2019
- Gazete
Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu hakkında dedikodu kazanı kaynamaya başladı!
Geçen yıl ticarete atılan Sabri Sarıoğlu, battı. Futbolcunun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu kardeşleriyle ABD’de ev arayışına girdi. Bunun üzerine dedikodu kazanı kaynamaya başladı. İddialardan ilki; çift ABD’ye yerleşecek, ikincisi ise evlilik üzerinde kara bulutlar var.
Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu, iddiaya göre geçtiğimiz yıl Nişantaşı'nda açtığı gözlük mağazasını darboğaza girince kapattı. Sarıoğlu, aylık kirası 25 bin lira olan mağazanın masrafları artınca kepenk indirmek zorunda kaldı. Bu iddia gündemi sallarken Sarıoğlu'nun futbolu bıraktığı da ortaya çıktı. Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'nun da kısa süre önce sosyal medya hesabını kapatması dedikodu kazanını kaynattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.