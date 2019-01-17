Kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel'i Cuma sabahı kaybeden Hande Erçel, acısını kalbine gömdü. 25 yaşındaki oyuncu, önceki akşam yayın hayatına başlayan yeni dizisinin çekimleri için dün soluğu sette aldı. Profesyonelliğin gereğini yapan Hande Erçel'i rol arkadaşları teselli etti.
'Kelebeğim' diye sevdiği annesini erken kaybetmenin acısını yaşayan Erçel'in kısa süre içinde işlerine dönmesi ise "Hayat devam ediyor" dedirtti. Güzel oyuncunun sevenleri de gönderdikleri mesajlarla Erçel'e destek oldular.
'Kelebeğim' diye sevdiği annesini erken kaybetmenin acısını yaşayan Erçel'in kısa süre içinde işlerine dönmesi ise "Hayat devam ediyor" dedirtti. Güzel oyuncunun sevenleri de gönderdikleri mesajlarla Erçel'e destek oldular.
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