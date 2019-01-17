Ebru Şallı, 41. yaşını önceki akşam nişanlısı Uğur Akkuş'un Asmalımescit Soho House'da verdiği partiyle kutladı. Çıkışta Akkuş'la mutluluk pozları veren Şallı, "Kaç yaşına girdiniz?" diye sorulunca "41 kere maşallah" esprisi yaptı.
- Saklambaç
- 17.01.2019
- Gazete
Ebru Şallı, 41. yaşını nişanlısı Uğur Akkuş'un verdiği parti ile kutladı
Ebru Şallı, 41. yaşını önceki akşam nişanlısı Uğur Akkuş'un Asmalımescit Soho House'da verdiği partiyle kutladı. Çıkışta Akkuş'la mutluluk pozları veren Şallı, "Kaç yaşına girdiniz?" diye sorulunca "41 kere maşallah" esprisi yaptı.
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