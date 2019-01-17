Sosyal medyanın en tanınan playboy'u Dan Bilzerian, çılgın partiler verdiği Los Angeles'taki evinden taşındı. Aynı zamanda profesyonel poker oyuncusu olan Bilzerian, eski evini de kiralığa çıkardı. Instagram'da 25.7 milyon takipçisi bulunan Dan Bilzerian, kiralığa çıkardığı konağı için 38 bin dolar istediğini açıkladı.
- Saklambaç
- 17.01.2019
- Gazete
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