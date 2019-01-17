Özel bir organizasyon için önceki gün Katar'a giden Burak Özçivit, deyim yerindeyse ülkede krallar gibi karşılandı. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşıp Ortadoğu'ya uzanan yakışıklı oyuncu, bir turizm firmasının davetlisi olarak gittiği Katar'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu hayranlarıyla bir araya geldi.
- Saklambaç
- 17.01.2019
- Gazete
Burak Özçivit Kuveyt'te krallar gibi karşılandı
Önceki gün özel bir organizasyon için Kuveyt’e giden Burak Özçivit, adeta krallar gibi karşılandı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu hayranlarıyla buluşan yakışıklı oyuncu, mini bir serveti de cebine koydu.
Özel bir organizasyon için önceki gün Katar'a giden Burak Özçivit, deyim yerindeyse ülkede krallar gibi karşılandı. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşıp Ortadoğu'ya uzanan yakışıklı oyuncu, bir turizm firmasının davetlisi olarak gittiği Katar'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu hayranlarıyla bir araya geldi.
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