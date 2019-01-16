Beşiktaşlı Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı, yeni imajını sevdi. Upuzun saçlarını küt kestiren oyuncu, eleştiriye maruz kalmıştı. 5 aylık kızı Mihran Ela'nın doğumundan sonra saçlarının döküldüğünü söyleyen Ovalı, önceki gün de sosyal medyada yeni stiliyle poz verdi.
- Saklambaç
- 16.01.2019
- Gazete
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