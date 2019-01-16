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  • 16.01.2019
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'dan imaj cevabı

İmaj cevabı
Beşiktaşlı 'in oyuncu eşi , yeni imajını sevdi. Upuzun saçlarını küt kestiren oyuncu, eleştiriye maruz kalmıştı. 5 aylık kızı Mihran Ela'nın doğumundan sonra saçlarının döküldüğünü söyleyen Ovalı, önceki gün de sosyal medyada yeni stiliyle poz verdi.

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