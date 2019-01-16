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  • 16.01.2019
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ve ’da dünyaevine girecek

ve , iki yıllık aşklarını nişanla taçlandırdı. Gözde çiftin bu yaz ’da dünyaevine gireceği öğrenildi.

Nikah İstanbul’da
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe, önceki gün nişanlandı. İki yıllık aşklarını nikah masasına taşımak için ilk adımı atan çiftin, Haziran'da İstanbul'da evleneceği öğrenildi. Bir süre önce ise Özil Ailesi'nin Almanya'da yaşamasından dolayı düğünü yurt dışında yapacakları iddia edilmişti. Ancak aşığı ikilinin Haziran'da 'da evleneceği öğrenildi. Merakla beklenen nikah törenine birçok ünlünün yanı sıra Mesut'un eski takım arkadaşlarının da katılacağı ve düğünün 'nda yapılacağı öğrenildi. Ayrıca genç çiftin nikahtan sonra balayı için Uzakdoğu ülkelerinden birisine gideceği iddia edildi.

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