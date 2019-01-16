Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe, önceki gün nişanlandı. İki yıllık aşklarını nikah masasına taşımak için ilk adımı atan çiftin, Haziran'da İstanbul'da evleneceği öğrenildi. Bir süre önce ise Özil Ailesi'nin Almanya'da yaşamasından dolayı düğünü yurt dışında yapacakları iddia edilmişti. Ancak Türkiye aşığı ikilinin Haziran'da İstanbul'da evleneceği öğrenildi. Merakla beklenen nikah törenine birçok ünlünün yanı sıra Mesut'un eski takım arkadaşlarının da katılacağı ve düğünün İstanbul Boğazı'nda yapılacağı öğrenildi. Ayrıca genç çiftin nikahtan sonra balayı için Uzakdoğu ülkelerinden birisine gideceği iddia edildi.
- Saklambaç
- 16.01.2019
- Gazete
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