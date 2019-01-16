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  • 16.01.2019
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Küllerinden doğacak

Küllerinden doğacak
Yeni albümü için repertuvar çalışmalarını sürdüren , İntizar'ın hediyesi bir şarkıyla sevenleriyle buluşacak. Ergen, repertuvarını 'Küllerimden Doğarım' şarkısıyla tamamladı.

Ünlü sanatçı, albüm kaydı için de önümüzdeki günlerde stüdyoya girecek. Gülben Ergen, kış aylarını bir yandan da konser maratonuyla geçirecek.

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