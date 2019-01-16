Küllerinden doğacak

Yeni albümü için repertuvar çalışmalarını sürdüren Gülben Ergen, İntizar'ın hediyesi bir şarkıyla sevenleriyle buluşacak. Ergen, repertuvarını 'Küllerimden Doğarım' şarkısıyla tamamladı.
Ünlü sanatçı, albüm kaydı için de önümüzdeki günlerde stüdyoya girecek. Gülben Ergen, kış aylarını bir yandan da konser maratonuyla geçirecek.
Ünlü sanatçı, albüm kaydı için de önümüzdeki günlerde stüdyoya girecek. Gülben Ergen, kış aylarını bir yandan da konser maratonuyla geçirecek.
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